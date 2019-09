Jaroslav Krček: Volksmusik und Symphonien

Jaroslav Krček stammt aus České Budějovice / Budweis. Am Konservatorium studierte er Komposition bei Miloslav Kabeláč und Dirigieren bei Bohumír Liška. Er arbeitete beim Tschechoslowakischen Rundfunk in Pilsen, später war er beim Schallplattenlabel Supraphon in Prag beschäftigt. 1967 gründete er das Folkloreensemble Chorea Bohemica, 1975 das Ensembles Musica Bohemica, mit dem er erfolgreich auch im Ausland auftrat. Er spezialisierte sich während der Zeit auf Volksmusik im breitesten Sinne des Wortes und bearbeitete Hunderte von Volksliedern. Jaroslav Krček schrieb aber auch drei Symphonien, einige Messen, Vokal- und Kammermusik. Als anerkannter Dirigent arbeitet er mit verschiedenen Prager Orchestern zusammen. Mit Musica Bohemica hat er mehrere CDs aufgenommen.