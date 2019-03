Folkrock-Legenden: Geschwister Ulrych mit Band

Hana Ulrychová und Petr Ulrych stammen aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater war Solist an der Janáček-Oper in Brno / Brünn. Trotzdem studierte Petr Flugzeugbau und Hana wurde Krankenschwester. Schließlich siegte aber doch die Liebe zur Musik: Petr Ulrych startete 1966 seine professionelle Konzertkarriere. Er spielte in den Bands Vulkán und Atlantis. Seine Schwester folgte ihm dann.

Am 21. August 1968 schrieb Petr spontan einen Protestsong gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Der Song hieß „Zachovej klid“ (Bleib ruhig). Das Lied hatte einige Zeit später negative Folgen für die Karriere des Geschwisterduos.

Zu den populärsten Songs der Ulrychs gehörte Ende der 1960er Jahre „Nechoď do kláštera“ (Geh nicht ins Kloster). 1974 gründeten die Geschwister die Band Javory, die schnell populär wurde. Der Grund war ihr unorthodoxer Folkrock. Petr Ulrych erwähnt in Gesprächen immer, dass die britische Rockband Cream ihn und Javory am stärksten beeinflusst hat.

Mit der Band Javory traten Hana Ulrychová und Petr Ulrych nicht nur hierzulande, sondern auch im Ausland auf. In diesem Jahr haben sie ihr erfolgreichstes Album, „Nikola Šuhaj loupežník“ (Der Räuber Nikola Šuhaj) von 1974, erneut herausgegeben. Die CD enthält auch sieben Songs von Hanas Soloplatte aus dem Jahr 1976, an der sich Petr als Komponist beteiligt hat. Das neuaufgelegte Album werden Hana Ulrychová und ihre Bruder Petr gemeinsam mit der Band Javory und einigen Gästen im Mai in Brno / Brünn sowie in Prag feierlich vorstellen.