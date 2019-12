Adventsstimmung mit Klavier von Beata Hlavenková

Beata Hlavenková ist Pianistin, Komponistin und Jazz-Lehrerin an der Musikhochschule Jamu in Brno / Brünn. In ihrer Musik verbindet sie alle möglichen Genres von der Klassik bis zum Jazz, ihre Kompositionen sind geprägt von ihrem Mut für Experimente und der Suche nach unkonventionellen Harmonien und Arrangements. Hlavenková hat bereits mehrere Solo-Alben veröffentlicht, und diese haben viel Anerkennung gefunden.

In der heutigen Sendung spielen wir aus dem Album „Bethlehem“, das 2017 erschienen ist. Es wurde von den Musikkritikern mit Begeisterung begrüßt. Besonders betonen sie, wie ideenreich und spielerisch, gleichzeitig aber auch zart und intim die Musik von Beata Hlavenková ist.

Von den bekannten europäischen Weihnachtsliedern sind „Adeste fideles“, der Inbegriff von Weihnachten im deutschen Sprachraum „Stille Nacht“, eines der beliebtesten Weihnachtslieder aus dem angelsächsischen Sprachraum. „Joy to the World“, das polnische Weihnachtswiegelied „Lulajże, Jezuniu“ sowie das französische Weihnachtslied „Les Anges dans nos campagnes“ im Arrangement von Beata Hlavenková zu hören. Tschechischen Weihnachtsklassiker sind durch das Wiegelied des Barockkomponisten Adam Michna von Otradovice. „Chtíc, aby spal“ und das Kirchenlied „Narodil se Kristus pán“ vertreten. Vier Stücke auf dem Album basieren nicht auf bekannten Liedern, sondern sind eigene Kompositionen von Beata Hlavenková.