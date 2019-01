Wort des Jahres 2018: Rambohafík

Es scheint, dass die Leser der Tageszeitung Lidové noviny bei der Abstimmung in diesem Jahr eher auf Scherz und Unterhaltung aus waren, als nach einem Wort gesucht haben, das das zurückliegende Jahr am meisten geprägt hat. Denn zum Sieger wurde mit 25,7 Prozent der Stimmen: Rambohafík. So heißt der Hund der ehemaligen Verteidigungsministerin Karla Šlechtová. Sie sorgte für einen Skandal, nachdem sie ihren Pudel am Grab des unbekannten Soldaten an der Nationalen Gedenkstätte auf dem Prager Vítkov-Hügel fotografiert hatte. Die Veröffentlichung des Bildes war eine der vielen Verfehlungen, die zum Ende ihrer politischen Karriere führten. Rambohafík ist bei Weitem kein typischer Hundename in Tschechien. Es handelt sich um eine Zusammensetzung aus Rambo, dem bekannten amerikanischen Actionfilmhelden, und hafík – also einem Hund in der Kindersprache, dem Wauwau.

Das Stimmenverhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Platz in der Umfrage war relativ nah beieinander. Mit 24,3 Prozent punktete Präsident Miloš Zeman, dessen Aussagen übrigens häufig die Umfrage dominieren. Dieses Mal setzte er sich mit seiner Schimpfbezeichnung für den Inlandsnachrichtendienst BIS durch. Zeman nannte dessen Mitarbeiter čučkaři. Dieses Wort ist nicht einmal den tschechischen Muttersprachlern allgemein bekannt. Man muss nachschlagen, um zu erfahren, dass es aus Mähren stammt und dort unfähige und ungeschickte Menschen bezeichnet. Auf Platz drei landete der international verständliche Begriff Brexit – brexit.

Mit mehr Ernst haben sich die Redakteure der Zeitung an die Wahl des Wortes des Jahres gemacht. Sie kamen auf die Dürre – sucho für den prägenden Begriff des Jahres 2018. Auf Wiederhören! Na slyšenou!