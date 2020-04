Wo ist die Hefe hin?

Da ein Großteil der Menschen nun sehr viel Zeit zu Hause verbringt und Einkäufe möglichst meidet, ist Brotbacken gerade sehr angesagt. Und dafür braucht man Hefe – droždí beziehungsweise kvasnice. Hefe ist ein Pilz – houba, konkret ein Hefepilz – kvasinka, wird aber industriell hergestellt. Man unterscheidet Frischhefe – čerstvé droždí, die in Wurzeln verkauft wird, und Trockenhefe – sušené droždí in Form eines Pulvers. Bei der Hefe handelt es sich um ein Mittel, das jeden Teig aufgehen lässt – nakynout beziehungsweise vykynout. Das bedeutet, der Teig vergrößert sein Volumen. Der Hefeteig heißt dementsprechend kynuté těsto.

Gleich zu Beginn der Coronakrise war die Hefe bereits ausverkauft. Wer Brot – chléb backen will, hat aber noch eine andere Möglichkeit. Man kann selbst einen Sauerteig – chlebový kvas beziehungsweise kvásek herstellen, und zwar aus Roggenmehl – žitná mouka und Wasser – voda. Daraus backt man dann ein sogenanntes Sauerteigbrot – kváskový chléb. Im Internet kursieren aber auch Anleitungen, um Hefe herzustellen. Dazu nimmt man Bier – pivo, Kartoffeln – brambory oder Äpfel – jablka.

Gerade zu Ostern wird traditionell viel Gebäck aus Hefeteig zubereitet. Hierzulande populär ist vor allem das Osterbrot – mazanec beziehungsweise der Osterlaib – bochánek aus Hefeteig mit Rosinen und Mandeln. An Karfreitag backt man auch die sogenannten Judaskuchen – jidáše, die mit Honig bestrichen werden. Mit ihrer in sich verdrehten Form sollen sie an den Strang erinnern, an dem sich Judas erhängt hat. Auf Wiederhören! Na slyšenou!