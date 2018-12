Wir freuen uns auf und über Weihnachten

Ich freue mich so sehr! Já se tak těším! Manche Mutter oder mancher Vater dürfte wohl diesen Satz von seinem Kind dieser Tage gehört haben. Wie im Deutschen kann man auch im Tschechischen das Verb „sich freuen“ mit unterschiedlichen Präpositionen verbinden. Wenn man sich auf etwas freut, ist es etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Sich auf Weihnachten freuen heißt těšit se na Vánoce. Vor allem kleine Kinder empfinden große Vorfreude und warten jedes Jahr mit Spannung auf das Fest. Sie können also Heiligabend kaum erwarten – nemohou se dočkat.

Man kann sich aber auch über etwas freuen. In diesem Fall geschieht das zu dem Zeitpunkt, an dem man sich freut. Zu Weihnachten freuen sich dann die Kinder besonders über die Geschenke – těšit se z dárků beziehungsweise mít radost z dárků.

Außerdem lässt sich das Verb „sich freuen“ direkt mit einem Substantiv verbinden. Dies gilt für Redewendungen wie etwa: sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen – těšit se všeobecné oblibě oder sich guter Gesundheit erfreuen – těšit se dobrému zdraví.

Das Wort lässt sich aber nicht nur reflexiv benutzen, sondern auch bloß als těšit. Es freut mich, Sie kennenzulernen – těší mě, že Vás poznavám. Und zudem heißt těšit auch jemanden trösten. Und man kann jemanden auch potěšit, also ihm Freude machen. Auf Wiederhören! Na slyšenou!