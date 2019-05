Von Sanduhr zur Smartwatch

Die Sanduhr ist ein einfaches Zeitmessgerät und seit dem Mittelalter bekannt. Die tschechische Bezeichnung drückt aus, dass der Sand darin umgeschüttet wird – přesýpací hodiny.

Die gängigste Uhr ist eine Analoguhr. Sie hat Zeiger, die auf einem Ziffernblatt die Stunden und Minuten, manchmal auch die Sekunden anzeigen. Zudem gibt es eine Digitaluhr – digitální hodinky beziehungsweise digitálky. Diese zeigt die Zeit durch Ziffernwechsel an.

Die Uhr soll genau gehen – jít přesně. Manchmal geht sie aber vor – hodiny se předcházejí beziehungsweise hodiny jdou napřed. Oder sie geht nach – hodiny se zpožďují oder hodiny jdou pozadu. Dann muss man die Uhr stellen – nařídit.

Die Armbanduhr trägt man am Arm. Kaum mehr genutzt wird die Taschenuhr – kapesní hodinky. An der Wand hängt wiederum eine Wanduhr – nástěnné hodiny und an Kirchentürmen zeigt die Turmuhr – věžní hodiny die Zeit an. Manche Uhren haben ein Pendel – kyvadlo, dessen Schwingung den Zeittakt vorgibt. Es ist die Pendeluhr – kyvadlové hodiny beziehungsweise umgangssprachlich pendlovky.

Es gibt auch Uhren mit speziellen Funktionen. Der Wecker – budík hilft uns, morgens nicht zu verschlafen. In der Küche nutzt man einen Timer, um die richtige Kochzeit einzuhalten. Auf Tschechisch wird dieser bezeichnet als Minütchen – minutka beziehungsweise minutník. Und beim Sport wird die Stoppuhr – stopky verwendet. In der Musik hilft das Metronom – metronom, den Rhythmus einzuhalten.

Eine Neuigkeit der letzten Jahre ist die Smartwatch – chytré hodinky. Diese Armbanduhr dient nicht mehr nur zur Zeitmessung, sondern verfügt über viele zusätzliche Funktionen. Sie arbeitet wie ein kleiner Computer. Auf Wiederhören! Na slyšenou!