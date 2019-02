Valentin und Liebe

Der Valentinstag – Den svatého Valentýna beziehungsweise Valentýn wird am 14. Februar begangen. Gefeiert werden an dem Tag die romantische Liebe – romantická láska und die Verliebten – zamilovaní. In Tschechien ist das Brauchtum zum Valentinstag erst seit ein paar Jahrzehnten bekannt. Erst nach der Wende setzten sich die Bräuche – zvyky, die aus der anglo-amerikanischen Welt kommen, auch hierzulande allmählich durch. Am Valentinstag – na Valentýna treffen sich die Liebenden zu einer gemeinsamen Feier – oslava. Die Partner übergeben sich gegenseitig Geschenke – dárky, Süßigkeiten – cukrovinky beziehungsweise Blumen – květiny. Typisch ist auch eine Wunschkarte – přáníčko, die als valentýnka bezeichnet wird. Darauf abgebildet ist häufig ein Herz – srdce, oder es steht darauf: Ich liebe dich – Miluji tě.

Und zur Liebe – láska noch ein paar Sprichwörter. Láska hory přenáší – Die Liebe trägt einen über Berge über, also man überwindet jede Hindernis, wenn man liebt. Láska je slepá – Die Liebe ist blind. Das ist gleichbedeutend mit dem Deutschen „Die Liebe macht blind“. Ebenfalls heißt es: Pech im Spiel, Glück in der Liebe – Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Zudem wird auch behauptet: Alte Liebe rostet nicht – Stará láska nerezaví. Und: Die Liebe blüht in jedem Alter – Láska kvete v každém věku. Die Liebe würzt das Leben – Láska je koření života. Aber auch: Liebe geht durch den Magen – Láska prochází žaludkem. Auf Wiederhören! Na slyšenou!