Sein Fell zu Markte tragen

Die uralte Tradition der Wochenmärkte wurde in Tschechien durch den Kommunismus unterbrochen und erst vor rund zwanzig Jahren wiederbelebt. Allerdings werden diese nicht mehr als Bauernmärkte bezeichnet, sondern als Farmermärkte – farmářské trhy. Auch die alten Begriffe für einen Bauern wie sedlák oder rolník werden heute nur noch selten gebraucht. Stattdessen durchgesetzt hat sich der Farmer – farmář anstatt der Bezeichnung Landwirt – zemědělec.

Auf dem Bauernmarkt verkaufen die Markthändler – trhovci vor allem das von ihnen selbst angebaute Obst – ovoce und Gemüse – zelenina sowie weitere Lebensmittel – potraviny und Blumen – květiny. In der Regel handelt es sich um lokale Erzeugnisse – lokální produkty.

Verkauft wird nicht in Läden, sondern an Ständen – stánky. Eine Fläche, auf der die Stände aufgebaut werden, heißt Marktplatz – tržiště. In einigen Städten steht auch ein spezielles Gebäude für diesen Zweck, die Markthalle – tržnice.

Der Markt hat sich auch in der Bildsprache in mehreren Redewendungen durchgesetzt. Wenn man etwas auf den Markt trägt – nosit na trh, trägt man es zur Schau. Wenn man allerdings seine Haut beziehungsweise sein Fell zu Markte trägt – nést svou kůži na trh, bedeutet es, dass man ein persönliches Risiko auf sich nimmt. Und wenn jemand wie eine Marktfrau spricht – mluví jako trhovkyně, dann tut er dies sicher nicht in kultivierter Hochsprache. Auf Wiederhören! Na slyšenou!