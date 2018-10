Männer heiraten anders als Frauen

Nach der Schließung einer Ehe – manželství ist man im Deutschen verheiratet – egal ob es sich um einen Ehemann – manžel oder eine Ehefrau – manželka handelt. Im Tschechischen gibt es aber zwei unterschiedliche Ausdrücke für die beiden Geschlechter. Und die Übersetzung ist gar nicht so einfach. Wenn ein Mann – muž eine Frau heiratet, heißt es oženit se. In dem Verb steckt die Bezeichnung für die Frau – žena. Dementsprechend ist auch der Bräutigam ein ženich und der verheiratete Mann ist ženatý, beziehungsweise ein ženáč. Aus der Sprache geht sofort klar hervor, dass dieser sein Leben mit einer Frau verbunden hat. Bei Frauen bleibt die Verknüpfung mit einem Mann verborgen.



Wenn die Frau – žena heiratet, heißt es vdát se. Das Wort leitet sich ab von dem verwandten Verb vydat, also ausgeben. Der Vater gibt nämlich bei der Hochzeit seine Tochter aus der Familie heraus. Nach der Trauung ist sie an einen anderen Mann übergeben beziehungsweise ausgegeben. Verheiratet lautet also vdaná. Eine substantivische Bezeichnung für eine verheiratete Frau gibt es nicht mehr. Im Alttschechischen wurde eine solche Frau allerdings als mužatka bezeichnet, beziehungsweise mužena oder mužice. Damit wurde ausgedrückt, dass die Frau einen Mann – muž hat. Vorsicht aber, heute kennt man das Wort mužatka nur noch als Bezeichnung für eine Frau mit männlichen Zügen, ein Mannweib also. Auch für die Braut – nevěsta gibt es ein Wort, das nicht mit dem Mann zusammenhängt, sondern mit dem Verb nevědět – nicht wissen. Die Braut ist demnach eine Frau, die für ihre neue Familie unbekannt ist, von der man nichts weiß. Auf Wiederhören. Na slyšenou!