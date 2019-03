Die Turteltaube heißt auf Tschechisch hrdlička divoká. In der Bezeichnung steckt das Wort hrdlo, also die Gurgel. Es handelt sich um eine Vogelart – ptačí druh aus der Ordnung – řád der Taubenvögel – měkkozobí. Das Federtier – opeřenec ist also verwandt mit der Haustaube – holub domácí sowie mit der Ringeltaube – holub hřivnáč beziehungsweise mit der Türkentaube – hrdlička zahradní.

Derzeit leben in Tschechien etwa 40 bis 80 Tausend Paare der Turteltauben, die Zahl geht allerdings von Jahr zu Jahr zurück. Im Unterschied zur Türkentaube, die hierzulande überwintert – přezimovat, ist die Turteltaube ein Zugvogel – stěhovavý pták. Sie verbringt die kalten Monate in Afrika und kehrt erst im April wieder in ihre Nistplätze – hnízdiště zurück.

Die Turteltaube – hrdlička ist sehr scheu – plachá. Deswegen kann man sie öfter hören als erblicken. Im Deutschen girrt die Turteltaube – im Tschechischen heißt es vrkat. Beziehungsweise auch cukrovat. Ihr Ruf klingt etwa wie turr - turr beziehungsweise cukrůůů – cukrůůů. Aber auch wenn die Vögel miteinander schnäbeln, wird es bezeichnet als cukrovat.

Turteltauben gelten als Symbol der Liebe – láska. Umgangssprachlich nennt man zwei frisch verliebte Menschen Turteltauben. Von einem solchen Paar pflegt man zu sagen: sie liebkosen einander wie zwei Turteltauben – cukrují spolu jako dvě hrdličky. Auf Wiederhören! Na slyšenou!