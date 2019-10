Scheinen beziehungsweise leuchten heißt svítit. So sagt man etwa, die Sonne scheint – slunce svítí. Will man jemanden trösten, der etwas verloren hat, sagt man: Davon gibt es noch mehr auf der Welt. Auf Tschechisch lautet der Spruch: Die Sonne scheint nicht nur für eine Blume! – Pro jedno kvítí slunce nesvítí!

Im Tschechischen kann aber auch etwa die Ampel leuchten: Die Ampel zeigt rot klingt dann: Svítí červená. Muss man im Dunkeln etwas beleuchten, sagt man: Leuchte mir den Weg – posviť mi na cestu. Im übertragenen Sinn lässt sich auch sagen: Já si na to posvítím – ich werde das beleuchten. Damit ist gemeint, dass man etwas unter die Lupe nehmen will. Wenn die Sonne nur kurz zwischen den Wolken aufleuchtet, heißt es zasvítit. Trotzdem kann die Sonne aber auch nur kurz etwas beleuchten – osvítit. Das Verb osvítit heißt zudem erleuchten, wie etwa: Mich hat eine gute Idee erleuchtet – osvítila mě dobrá myšlenka. Und die Epoche der Aufklärung heißt osvícentství, das leitet sich ab von aufklären, in diesem Fall auch – osvítit.

Eine andere Variante der Verben sind jene, in denen sich světlit verbirgt. Also etwa osvětlit beziehungsweise vysvětlit heißt erklären. Prosvětlit steht für durchleuchten. Und zesvětlit bedeutet wiederum heller machen. Wie etwa: zesvětlit si vlasy o několik tónů – sich das Haar um einige Farbtöne heller machen. Auf Wiederhören! Na slyšenou!