Der Nikolausstrumpf und sonstige Socken

Der Nikolaus – Mikuláš kommt in Tschechien meist höchstpersönlich zu Besuch, spricht mit den Kindern und beschert sie – obdarovat. Er schafft es am Abend des 5. Dezember aber nicht zu allen Kindern. Diese finden ihre Geschenke schließlich im Fenster – okno, und zwar in einem Strumpf – punčocha. Das Wort hört sich zwar sehr tschechisch an, seinen Ursprung hat es aber im Deutschen. In dem Begriff punčocha verbirgt sich nämlich der Bundschuh. Also ein historischer Lederschuh, der mit einem langen Riemen gebunden wurde.

Ein Strumpf ist ein Kleidungsstück für den Fuß. Eine andere Bezeichnung dafür ist die Socke – ponožka. Diese ist aber in der Regel kürzer und reicht nur bis zum Knöchel – kotník. In der Bezeichnung findet man den Wortstamm, der auf den Fuß – noha hinweist, beziehungsweise auf die Verkleinerungsforum nožka. Besonders in den kalten Wintertagen ist es empfehlenswert warme Socken – teplé ponožky zu tragen. Umgangssprachlich haben diese ebenfalls einen deutschen Namen, und zwar fusekle beziehungsweise fusky. Dies ist abgeleitet von Fußsocke, beziehungsweise Fußsöckel. Reichen die Strümpfe bis unter die Knie, dann handelt es sich um Kniestrümpfe, im Tschechischen allerdings um sogenannte Unterkniestrümpfe – podkolenky.

Die Strümpfe – punčochy werden heute nicht mehr als Synonym für die Socken verwendet, sondern als Bezeichnung für ein Damenkleidungsstück für Fuß und Bein. Damit ein Strumpf nicht herunterrutscht, wird ein Strumpfband – podvazek beziehungsweise podvazkový pás genutzt. Mittlerweile wurden die klassischen Strümpfe aber fast von den Strumpfhosen – punčocháče verdrängt. Auf Wiederhören! Na slyšenou!