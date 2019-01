Der Brexit

Der Begriff selbst ist ein englisches Kunstwort aus Britain – Británie und Exit – exit. Es beschreibt den möglichen Austritt – vystoupení Großbritanniens – Velká Británie aus der Europäischen Union – Evropská unie. Der Begriff Brexit entstand in Anlehnung an den Grexit – grexit, also den vor einigen Jahren drohenden Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Auch das Tschechische kennt den Begriff. Allerdings schwankt hierzulande seine Aussprache. Anfangs sprach man es stimmlos aus, mit der Zeit setzt sich die stimmhafte Aussprache durch. Diese entspricht besser der tschechischen Aussprache von Exit – exit. Dieses englische Wort wird auch in Tschechien verstanden. Es bezeichnet einen Ausgang – východ beziehungsweise Notausgang – nouzový východ.



Großbritannien ist derzeit immer noch einer der größten Staaten der Union. Er heißt offiziell Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland – Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Der Staat besteht aus den Landesteilen England – Anglie, Wales – Wales, Schottland – Skotsko und Nordirland – Severní Irsko. Seine Bürger haben allerdings in einem Referendum – referendum im Jahr 2016 über einen Austritt – vystoupení aus der Union entschieden. Daraufhin hat Premierministerin May den Austrittsprozess eingeleitet – proces ukončení členství. Dieser Exit soll eigentlich Ende März 2019 vollzogen sein. Auf Wiederhören! Na slyšenou!