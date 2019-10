Das Licht heißt auf Tschechisch – světlo. Die Physik bezeichnet damit eine für Menschen sichtbare elektromagnetische Strahlung – záření. Als Licht gilt aber auch jede beliebige Lichtquelle – zdroj světla, also der Ort, von dem Licht ausgeht. Aber auch alle möglichen Leuchten bezeichnet man als světla, also Lampen – lampy und andere Gegenstände, die die Umgebung beleuchten – osvětlovat. In der Jägersprache bezeichnen die Lichte auch die Augen des Wildes – oči zvěře.

Das Licht leuchtet – svítit. Es kann aber auch strahlen – zářit. Oder aber auch nur blinken – blikat beziehungsweise flimmern – mihotat se und beinahe erlöschen – skomírat. Das Licht kann selbst aufleuchten, wie etwa in dem Satz: der erste Stern leuchtete auf – rozsvítila se první hvězda. Ein künstliches Licht muss man aber erst einmal anmachen – rozsvítit. Braucht man es hingegen dunkel, muss man das Licht ausmachen – zhasnout.

Das Licht kommt in manchen Redewendungen und in übertragener Bedeutung vor. Er ist das Licht meines Lebens – světlo mého života, sagt man von einer geliebten Person. Wenn jemand zur Welt kommt, kann dies auch poetisch ausgedrückt werden: das Licht der Welt erblicken – spatřit světlo světa. Licht in etwas zu bringen – vnést světlo, bedeutet, eine Angelegenheit aufklären. Wenn sich jemand im rechten Licht zeigt – ukázat se v pravém světle, kommt dessen wahre Natur zum Vorschein. Wenn ein Betrug entdeckt wird, kommt dieser ans Tageslicht – podvod vyšel na světlo. Sieht man etwas im rosigen Licht – vidět v růžovém světle, beurteilt man es sehr positiv. Auf Wiederhören! Na slyšenou!