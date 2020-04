Corona-Tschechisch

Die Pandemie des neuartigen Coronavirus spiegelt sich auch in der Sprache wider. Bisher sind mehrere hundert Wortneuschöpfungen im Zusammenhang mit dem Virus entstanden, wie Wissenschaftler von der Akademie der Wissenschaften mitteilten. Das dortige Institut für tschechische Sprache nimmt all diese Begriffe in eine Datei auf von Neologismen – neologismy.

Es handelt sich dabei vor allem um verschiedene Wortzusammensetzungen – složeniny, wobei der erste Teil korona-, corona- beziehungsweise koro- lautet. Dazu muss man anmerken, dass Wörter im Tschechischen ansonsten nur selten durch eine Zusammensetzung von zwei Wortstämmen gebildet werden. Nun spricht man aber etwa von der Coronakrise – koronakrize, der Coronaepidemie – koronaepidemie oder der Coroinfektion – koronákaza.

Häufig werden die Wortneubildungen – novotvary mit der Absicht geschaffen, witzig zu sein und andere Menschen zu unterhalten. Dementsprechend entstand durch eine Verballhornung der Quarantäne – karanténa die sogenannte koronténa. Das Coronavirus wird auch als koronáč bezeichnet. Auf die derzeitige Lage reagieren Wendungen wie etwa „Schule im Pyjama“ – škola v pyžamu. Sie bezeichnet den Online-Unterricht zu Zeiten, in denen die Schulen geschlossen sind. Ein Baum, an den zusammengenähte kostenlose Mundschutzmasken – roušky gehängt werden, damit man sie abholen kann, ist ein Mundschutzbaum – rouškovník. Und „Mundschutzsuppe kochen“ – vařit rouškovku, bedeutet, eine Schutzmaske aus Baumwolle auskochen. Ein Mensch, der sich in der Pandemie verantwortungslos verhält, heißt nun Coronaidiot – koronaidiot beziehungsweise Covidiot – covidiot. Auf Wiederhören! Na slyšenou!