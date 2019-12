Die Nationalbank hat den 100. Geburtstag der tschechischen Krone mit einem Blick in die Zukunft gefeiert. Sie deponierte am 5. Dezember nämlich eine Zeitkapsel in der großen Fackelträger-Statue auf dem Dach ihres Hauptgebäudes. Dies ist jedoch nicht die erste, denn dort liegt bereits seit 2001 eine Zeitkapsel.

In dieser Serie stellt Radio Prag jede Woche ein Foto vor, das ein aktuelles Ereignis illustriert.