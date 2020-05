Weinprobe in Südmähren

In der südmährischen Gemeinde Petrov liegen die Weinberge am Hang, damit das Wasser der March sie nicht beschädigen kann. Zusammen mit Dutzenden Winzerkellern, von denen der älteste aus dem 15. Jahrhundert stammt, zeugen sie von der langen Geschichte des Weinbaus in der Gegend. Rund ums Jahr werden hier Veranstaltungen angeboten, dazu gehören auch die beliebten Weinproben.

