Weihnachten im Wald

Eine ungewöhnliche Waldkirche ist für die Weihnachtsbegegnung im Heiligen Land nahe der Gemeinde Neznašov bei Klatovy in Westböhmen entstanden. Der Bildhauer Václav Fiala, seine Familie und Freunde haben in einem dichten Wald den Grundriss einer Kirche abgeholzt und dort ein Krippenspiel gezeigt. Damit wurde an das erste Krippenspiel erinnert, mit dem Franz von Assisi 1223 im Wald von Greccio in Mittelitalien mit lebenden Tieren und Menschen die Geburt Christi darstellte.

