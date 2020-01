Auf dem Programm des traditionellen Trachten-Tanzes standen nicht nur Blas- und Zimbalmusik. Es wurde auch der neue Hauptdarsteller für den sogenannten Ritt der Könige im Mai vorgestellt. Dieser Brauch hat sich nur noch in einigen wenigen Gemeinden in der mährischen Slowakei und der Region Hana erhalten. In Vlčnov heißt der „König“ in diesem Jahr Josef Pavelčík (Bildmitte).

