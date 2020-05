Virtuelle Feier des Kriegsendes

Eine der größten Veranstaltungen in Plzeň / Pilsen ist jedes Jahr die Feier, mit der an die Befreiung der westböhmischen Stadt durch die amerikanische Armee im Mai 1945 erinnert wird. In diesem Jahr musste sie wegen der Corona-Beschränkungen ins Internet verlagert werden. Die entsprechende Sendung mit Gästen und Live-Schalten zu Kriegsveteranen in den USA wurde aus dem Kulturzentrum Depo ausgestrahlt.

