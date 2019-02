Am Wochende gab es im böhmischen Landesteil stellenweise 20 Zentimeter Neuschnee. Vor allem in den Städten sorgte das für massive Verkehrsbehinderungen. Wintersprotfans – unter anderem auf dem Keilberg im Erzgebirge – hatten am Wetter jedoch ihre Freude.

In dieser Serie stellt Radio Prag jede Woche ein Foto vor, das ein aktuelles Ereignis illustriert.