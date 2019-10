Es gilt als eines der schwersten, manche sagen auch: brutalsten, Pferderennen in Europa. Der Steeplechase von Pardubice wurde erstmals 1874 ausgetragen. Am Sonntag fand die 129. Auflage statt. Die Entscheidung auf der 6900 Meter langen Strecke fällt häufig am berühmt-berüchtigten Taxisgraben. Diesmal setzte sich Jockey Josef Bartoš (rechts unten) auf dem Hengst Theophilos durch und siegte.

