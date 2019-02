Start des Frühlingsjahrmarkts Matějská pouť

Auf dem Messegelände in Prag-Holešovice ist am Samstag der Startschuss für den traditionellen Frühlingsjahrmarkt Matějská pouť gefallen. Bis 22. April können die Prager und Prag-Besucher wieder Zuckerwatte essen, Karussell-Fahren oder Rosen schießen. In diesem Jahr ist die Matějská pouť jedoch etwas kleiner, wegen Umbauarbeiten auf dem Messegelände musste man beispielsweise auf das Riesenrad verzichten.

