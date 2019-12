Immer Menschen in Tschechien gehen auch im Winter draußen Schwimmen. Auf dem Bild ist die „Taufe“ neuer Eisschwimmer am 15. Dezember am Strand der Slavoj-Werft in Prag. Die Neuzugänge werden aus einem Krug mit Moldauwasser und Eis begossen und werden durch die Taufe zu vollwertigen Eisschwimmern.

