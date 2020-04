Sport rund um den See Matylda

Am Osterwochenende herrschte Kaiserwetter in Tschechien, und die Temperaturen stiegen auf über 20 Grad Celsius. Das lockte viele Tschechen trotz der Corona-Einschränkungen ins Freie. Außerdem mussten Sportler nicht mehr unbedingt einen Mundschutz tragen. Auf unserem Bild der Woche ist der See Matylda nahe der nordböhmischen Stadt Most / Brüx zu sehen.

In dieser Serie stellt Radio Prag jede Woche ein Foto vor, das ein aktuelles Ereignis illustriert.