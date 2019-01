Die Schlachtfest-Saison ist in vollem Gange. Ein traditionelles tschechisches Schlachtfest hat eine unverwechselbare Atmosphäre. Der Metzger und seine Gesellen bereiten klassisch Leber-, Grütz-, Presswürste, Kesselfleisch oder andere typische Spezialitäten vor. Außerdem werden in vielen Restaurants die üblichen Schlachtfest-Speisen angeboten und man kann sich bei Agenturen die Teilnahme an einem richtigen Schlachtfest buchen.

