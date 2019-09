Teilnehmer aus ganz Europa haben am Samstag am Stadtrand von Prag die Schlacht am Weißen Berg von 1620 nachgestellt. Bei diesem Reenactment trafen wie vor 399 Jahren auch Infanterie, Artillerie und Kavallerie der böhmischen Stände und der kaiserlichen Truppen aufeinander.

