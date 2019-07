Bei der Retro Prague Historic Rally sind in diesem Jahr 60 Oldtimer von Prag bis in die Hohe Tatra um die Wette gefahren. Die historischen Fahrzeuge bezwangen dabei in drei Tagen ganze 700 Kilometer. Das älteste Auto am Start war ein Praga Alfa Baujahr 1922. Doch nicht nur Tschechen präsentierten ihre Wagen an dem Rennwochenende, auch Fahrer aus der Slowakei, Deutschland und den USA saßen bei der Rallye am Steuer.

