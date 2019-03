Auch in Tschechien wird der St. Patrick´s Day gefeiert: Mehrere hundert Iren, die in Tschechien leben, und ihre Bekannten sowie weitere Freunde irischer Kultur sind am Sonntag durch die Straßen Prags gezogen.

