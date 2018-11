Die Basilika Heiliger Berg / Svatá Hora in der Nähe von Příbram hat eine neue Orgel. Am Sonntag wurde diese mit dem Segen von Kardinal Dominik Duka geweiht. Die Kosten für die Fertigung der großen Orgel für diesen wichtigen Barock- und Wallfahrtsort in Mittelböhmen betrugen etwa 15 Millionen Kronen (570.000 Euro). Das Geld kam hauptsächlich aus Spenden.

