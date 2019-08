Motorrad-Grand-Prix in Brünn

Der MotoGP lockt jedes Jahr die Crème de la Crème des internationalen Motorrad-Sport an den Masaryk-Ring in Brno / Brünn. In diesem Jahr triumphierte in der größten Stadt Mährens der Spanier Marc Marquez, der derzeit der größte Favorit auf den WM-Titel ist.