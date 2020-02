Im Prager Stadtzentrum startete am Sonntag die Expeditionstour „Mit dem Tatra um die Welt 2“. Mehrere Hundert Fans verabschiedeten die Abenteurer zu ihrer dreijährigen Reise, die auf rund 270.000 Kilometern durch 69 Länder auf fünf Kontinenten führen soll. Die Expedition knüpft an den legendären Vorgänger aus den Jahren 1987 bis 1990 an, damals waren ebenfalls Lkws der tschechischen Firma Tatra auf einer Reise um die Welt.

