Die amerikanische Metal-Band Metallica ist am Sonntag zum zweiten Mal im Rahmen ihrer aktuellen Tournee in Prag aufgetreten. Insgesamt 70.000 Besucher kamen dabei auf das Gelände des Flugplatzes im Stadtteil Letňany. Außer ihren größten Hits wie Enter Sandman, Nothing Else Matters oder Master of Puppets spielte die Band auch einen tschechischen Musik-Klassiker: Jožin z Bažin von Ivan Mládek.

