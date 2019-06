Bereits zum 15. Mal konnten Besucher am vergangenen Wochenende bei der Memorial Air Show in Roudnice nad Labem / Raudnitz an der Elbe historische und moderne Kampfflugzeuge bestaunen. Ein Höhepunkt waren dabei die legendären britischen Spitfire sowie Mustang-Maschinen aus den USA. Dieser Jahrgang der Flugschau war dem 75. Jahrestag des D-Days gewidmet, also der alliierten Landung in der Normandie.

