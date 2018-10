Märchenschloss Červená Lhota

Das Wasserschloss Červená Lhota / Rothlhotta ist eines der schönsten Schlösser Tschechiens. Es liegt mitten in der südböhmischen Teichlandschaft zwischen Tábor und Jindřichův Hradec / Neuhaus. Das romantische Bauwerk wurde auf einer Felseninsel gebaut und ist nur durch eine alte Steinbrücke zu erreichen. Červená Lhota kann man ganz trockenen Fußes am Ufer des Schlossteiches umrunden, oder aber es vom Frühling bis in den Herbst vom Ruderboot aus bewundern. Das Wasserschloss diente in zahlreichen Märchenfilm-Klassikern als Kulisse.

