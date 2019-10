Das Bild „Prag – Blick vom Kreuzherrenkonvent“ des österreichischen Malers Oskar Kokoschka wurde am Sonntag in Prag für mehr als 78,5 Millionen Kronen (über drei Millionen Euro) inklusive Auktionsgebühr versteigert. Kokoschka malte das Bild im Spätsommer 1934 bei seinem Aufenthalt in Prag. Es gehört zu einem Zyklus mehrerer Ansichten aus der Stadt an der Moldau.

