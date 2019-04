Mit einem symbolischen Schlüsseltunken wird jedes Jahr am Oberlauf der Moldau in Tschechien die Saison der Kanufahrer eröffnet. Konkret geschieht dies in Vyšší Brod / Hohenfurth und in Český Krumlov / Krumau. Wochenend-Kanu-Touren auf der Moldau sind hierzulande äußerst beliebt: Rund 250.000 Tschechen paddeln jeden Sommer den Fluss hinunter.

In dieser Serie stellt Radio Prag jede Woche ein Foto vor, das ein aktuelles Ereignis illustriert.