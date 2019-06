Im Naherholungsgebiet Matylda in Most hat am Wochenende das traditionelle Velorex-Treffen stattgefunden. Dabei konnten die legendären Fahrzeuge mit der Lappen-Karosserie im Motodrom der nordbömischen Stadt um die Wette fahren. Seinen Höhepunkt hatte das Treffen – an dem insgesamt 24 Velorex teilnahmen – am Sonntag mit einer Stadtrundfahrt durch Most.

