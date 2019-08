Gewitter machen die Nacht zum Tag

In der Nacht auf Montag haben heftige Gewitter in Tschechien für Abkühlung gesorgt. Landesweist erhellten rund 15.000 Blitze den Himmel. Laut den Experten vom Hydrometeorologischen Institut hat es in Westböhmen und der Gegend um Plzeň am meisten gekracht.