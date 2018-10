Feuerwerk zur 100-Jahresfeier

Mehrere Tausend Menschen haben in Prag das Feuerwerk gesehen, das anlässlich der Feiern zu 100 Jahren tschechoslowakischer Staatsgründung abgebrannt wurde. Die Show am Himmel begann symbolisch um 19.18 Uhr am 28. Oktober 2018. In den Nationalfarben blau, weiß und rot wurde an wichtige Momente in der tschechoslowakischen und tschechischen Geschichte sowie sportliche Erfolge erinnert, und das zu den Klängen der Musik von Bedřich Smetana.

In dieser Serie stellt Radio Prag jede Woche ein Foto vor, das ein aktuelles Ereignis illustriert.