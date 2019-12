Geschichts-Fans haben am Wochenende bei Slavkov / Austerlitz die berühmte Dreikaiserschlacht von 1805 nachgestellt. Rund 1000 Männer zogen sich dazu Uniformen aus der Zeit Napoleons an und standen sich mit historischen Gewehren und Kanonen gegenüber. Zahlreiche Zuschauer konnten so an einem erneuten Sieg der Franzosen gegen Russland und Österreich teilhaben.

