Vlčnov / Wiltschnau ist eigentlich für die Tradition des Ritts der Könige in ganz Tschechien bekannt. Doch auch die Osterfeierlichkeiten in der kleinen Gemeinde in der mährischen Slowakei sind einen Besuch wert. So werden auch dort am Ostermontag die Frauen mit der Osterrute geschlagen, damit sie auch im kommenden Jahr gesund und kräftig bleiben.

