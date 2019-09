Der „Rosa Panzer“ in Stockholm

Das umstrittene Werk von David Černý ist derzeit Teil der Ausstellung „Democracy in Action“, die vom Tschechischen Zentrum in Stockholm organisiert wurde. Mit interaktiver Kunst aus Tschechien sollen die schwedischen Besucher mit Blick auf die Geschichte eine Antwort auf die Frage finden, was denn Demokratie heute eigentlich bedeutet. Die ganze Veranstaltung steht im Zeichen des 30. Jahrestages der Samtenen Revolution und dauert bis Ende September.

In dieser Serie stellt Radio Prag jede Woche ein Foto vor, das ein aktuelles Ereignis illustriert.