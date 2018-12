Pfadfinder haben das Friedenslicht von Bethlehem zu einer heiligen Messe in den Prager Veitsdom gebracht. Diese relativ junge Tradition ist in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre entstanden. Damals wurde erstmals ein Licht am Geburtsort Jesu entzündet. Vor Weihnachten wird die Flamme aus Israel zunächst nach Österreich gebracht, und von da aus in weitere Länder Europas sowie nach Nordamerika.

