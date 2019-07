Das internationale Musikfestival Colours of Ostrava gehört mittlerweile zu den größten Multi-Genre-Veranstaltungen in Europa. Mehrere Zehntausend Besucher konnten auch Ende vergangener Woche zwischen über einem Dutzend Stages wählen auf dem ehemaligen Hüttengelände von Dolní Vítkovice bei Ostrava / Ostrau. Eingeladen waren in diesem Jahr Legenden wie The Cure, Florence and the Machine oder ZAZ. Aber auch Interpreten aus Tschechien und der Slowakei sorgten für gute Stimmung beim 18. Jahrgang von Colours of Ostrava.

