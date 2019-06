Am Sonntag hat in Krajková / Gossengrün bei Sokolov / Falkenau das größte Brieftaubenrennen Tschechiens begonnen. Zehntausende Vögel suchten so aus Westböhmen den Weg zurück zu ihren Schlägen in Mähren oder sogar der Slowakei. Die ersten Tauben waren übrigens schon nach fünf oder sechs Stunden daheim.

