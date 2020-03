Wegen des Coronavirus musste der Biathlon-Weltcup in Nové Město na Moravě / Neustadt in Mähren ohne Zuschauer stattfinden. Auf dem Bild ist Ondřej Moravec beim Massenstart der Herren am Sonntag.

