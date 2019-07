Benefizkonzert mit Videomapping in Horní Vítkov

Unter dem Titel MONUMENT/UM ist derzeit die Sängerin Lenka Dusilová gemeinsam mit VJ Aeldryn zu einem vierteiligen Konzertzyklus unterwegs. Mit den Einnahmen der audiovisuellen Show soll die Renovierung verfallener Kulturdenkmäler in Nord- und Westböhmen unterstützt werden. Der erste Teil fand in der Kirche Mariä Heimsuchung in Horní Vítkov / Ober Wittig bei Liberec / Reichenberg statt.