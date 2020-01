Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche feiert ihren 100. Geburtstag. Mit rund 40.000 Anhängern ist sie eine der größten reformierten Kirchen hierzulande. Zum Gedenken an die Kirchengründung wurden Blumen am Jan-Hus-Denkmal auf dem Altstädter Ring in Prag niedergelegt.

